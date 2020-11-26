أفاد بيان رسمي عن وزارة الخارجية العراقية، بأن الوزارة لم تبلغ رسميًّا بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين. وأضافت: "حيث ضمّت القائمة مجموعة دول من بينها العراق، والوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة، كما وجّه وزير الخارجيّة سفارة جمهورية العراق في أبوظبي بمتابعة الأمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من الخارجية العراقية لمواطنيها المتجهين للإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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