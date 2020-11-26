انهيار منجم ذهب مهجور في زيمبابوي

أعلن الاتحاد الوطني لعمال المناجم في زيمباوي حصار 40 عاملا داخل منجم ذهب مهجور بعد انهياره في البلاد.
وقال "ويلينجتون تاكافاراشا" المسئول بالاتحاد – حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الخميس/ - إن انهيار المنجم وقع مساء امس /الأربعاء/ في بلدة "بيندورا" الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة /هراري/.
وأوضح المسئول الزيمبابوي أن العمال كانوا يعملون داخل منجم "ران جولد" المهجور عندما انهار.. مشيرا إلى أنه تم انقاذ 6 عمال من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف "تاكافاراشا" أن من تم انقاذهم قالوا أن نحو 40 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث.. مؤكدا أن عمليات الانقاذ ما زالت جارية.
يذكر أن زيمبابوي تتمتع بوجود العديد من المعادن في باطن أرضها بما في ذلك البلاتين والماس والذهب والفحم والنحاس حيث تعد عمليات التعدين مصدرا رئيسيا للدخل في البلاد لكون الذهب وحده يمثل 60٪ من الصادرات .
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