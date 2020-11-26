بالتزامن مع عيد الشكر.. أزمة صحية في الولايات المتحدة الأخطر منذ 1918

تعيش الولايات المتحدة أخطر أزمة صحية عامة منذ جائحة الإنفلونزا عام 1918، حيث يقول خبراء الصحة إنه لا يبدو أن فيروس كورونا المستجد سيتباطأ في أي وقت قريب مع حلول موسم العطلات.

سجلت الولايات المتحدة 2046 حالة وفاة أمس الأربعاء، في أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا ليوم واحد تم الإبلاغ عنها في البلاد منذ أوائل مايو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في الحالات الموجودة داخل المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث وصل إلى ما يقرب من 90 ألف حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

"أشعر بالقلق من أن زيادة يوم عيد الشكر ستضيف بعد ذلك إلى ما سيصبح زيادة الأيام المقبلة في الحالات، ما يجعل الأمر في غاية السوء"، هكذا وصف مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، الحال مع دخول أعياد الشكر في الولايات المتحدة.

فيما توقعت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وصول الوفيات بحلول 19 ديسمبر المقبل، إلى 294 ألف حالة وفاة إلى 312 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وأكد على حاجة الشعب الأمريكي لفهم مدى خطورة الفيروس، وسرعة انتشاره خلال الفترة الماضية، ومع قدوم أعياد الشكر في الولايات المتحدة.

حث مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على الاحتفال بعيد الشكر فقط مع أفراد الأسرة نفسها، أو على الأقل التجمع في الهواء الطلق لتجنب انتشار الفيروس. وكذلك عدم سفر الأمريكيين لحضور عيد الشكر.

وعلى عكس هذه النداءات، شهدت حركة الطيران في الولايات المتحدة كثافة عالية خلال الأيام الماضية، حيث قالت إدارة أمن النقل الأمريكية إن يوم الأحد الماضي شهد أكبر يوم للسفر الجوي منذ 16 مارس، حيث تم فحص 1.05 مليون راكب، بينما تم فحص أكثر من 900 ألف شخص الثلاثاء.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت البلاد حتى أمس الأربعاء، 12.7 مليون إصابة بالفيروس، و262 حالة وفاة.