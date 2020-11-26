الجيش الروسي يختبر صاروخاً باليستياً جديداً بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات الجيش الروسي اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا، تم إطلاقه من منطقة ساري شاجان في كزاخستان، وأصاب هدفه المُحدد.

وأشارت الدفاع الروسية -حسبما نقلته عنها وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، اليوم الخميس- إلى أن نظام الدفاع الصاروخي مُصمم للحماية من الهجمات الجوية والفضائية.

كما أضافت الوزارة أن: "فريق قتالي لقوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية أجرى بنجاح تجربة إطلاق تجريبي اعتيادي لصاروخ جديد تابع لنظام الدفاع الصاروخي الروسي، في ميدان ساري شجان بجمهورية كازاخستان".

جدير بالذكر أن القوات الجوية الروسية أجرت في العام الماضي عملية إطلاق ناجحة لصاروخ اعتراضي جديد في ميدان اختبار ساري شجان.