بعد اسبوعين من وفاة الأمير خليفة.. العاهل البحريني يتلقى برقيات تعزية من قادة إسرائيل

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، برقيتي تعزية ومواساة من رؤوفين ريفلين رئيس اسرائيل ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أعرب ريفلين في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما تلقى الملك حمد بن عيسى برقية تعزية ومواساة مماثلة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، حيث أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك في وفاة الأمير خليفة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، أعلن الديوان الملكي البحريني، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن العاهل البحريني الحداد الرسمي في البلاد لمدة أسبوع وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.