نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تسجل 330 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في الكويت، الیوم الخمیس، 330 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19" خلال الـ 24 وعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141547 حالة.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، حالة وفاة واحدة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 872 حالة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، عن وجود 78 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن 626 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 134 ألفاً و33 حالة.