نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن افتتاح خط جديد لإنتاج لقاح ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، افتتح اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو خط إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، في مدينة براتسك بمقاطعة أيركوتسك.

وخلال مراسم الافتتاح، قال بوتين: "أرحب بكم، وخاصة في هذه المناسبة الجيدة، حيث يتم افتتاح خط إنتاج حديث في إحدى منشآت شركة "فارماسيتينز" وتحديدا في منشأة "براتخيم سيتينز" في مقاطعة أيركوتسك لصناعة العقاقير".

وأضاف بوتين، أن بناء قدرات الصناعة الدوائية الوطنية أمر حيوي ومهم للبلاد وللمواطنين، وخاصة في الوقت الراهن، وشكر بوتين كل من شارك في تنفيذ هذا المشروع الكبير.

وكان بوتين، شدد على أن "الناس بحاجة إلى هذه الأدوية وهم بحاجة إليها يوميا"، معربا عن تقديره للشركة الروسية لدورها في احلال الأدوية المستورة بأخرى وطنية. وأكد، أن الحكومة الروسية ستواصل دعم صناعة الأدوية عالية التقنية داخل روسيا.

وتابع الرئيس الروسي: "تطوير مثل هذه الصناعات عالية التقنية يعني وظائف جديدة، ويعني الطلب على التقنيات الواعدة، وتعزيز مكانة روسيا، ونقاط النمو في مقاطعات روسيا، وبالطبع سنستمر في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع".

وبحسب روسيا اليوم، أكد بوتين، على ضرورة الاستمرار في توفير الظروف المريحة والمستقرة لقطاع الأعمال والمستثمرين الذين ينشطون في مجال صناعة الأدوية.

وفي شهر أغسطس الماضي، تم تسجيل في روسيا أول لقاح في العالم ضد كورونا، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.