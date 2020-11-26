نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل أكثر من 480 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 482 وفاة و13961 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد حصد فيروس كورونا أرواح 46689 شخصا في إيران حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 908346، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإيرانية.

وأفادت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بأن 5849 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

هذا وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 633275 شخصا.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.