شروط ومميزات استخراج فيزا تسوق بنك الراجحي وطريقة تفعيلها

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة بالنسبة لعملائه، ويعد مصرف الراجحي من المصارف الهامة والناشطة والتي تسعى دائما إلى تطوير كافة خدمتها حتى تتناسب مع كل متطلبات المواطن السعودي ويأتي ذلك من سعى مصرف الراجحي في المساهمة في نمو وتقدم الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، ويوضع في الاعتبار أن بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ويعد طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي سهلة للغاية ويمكن استخدامها بمجرد اتباع بعض الخطوات، ويعد طريقة تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي سهلة للغاية ويمكن استخدامها بمجرد اتباع بعض الخطوات.

خطوات تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي

أوضح بنك الراجحي عدة خطوات يجب اتباعها لكي يقوم العميل بتفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي بكل سهولة ويسر ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي :

ينتظر العميل لمدة 24 ساعة من أجل أن يتم تفعيل الفيزا . أن يقوم العميل صاحب الفيزا بالاتصال بمصرف الراجحي . قم بالضغط علي رقم 3 بعد الاتصال لكي تستطيع الدخول إلى قسم البطاقات الائتمانية . عليك بمحادثة احد ممثلي خدمة العملاء في البنك واطلب منه . أخبر ممثل خدمة العملاء الأربع أرقام الأخيرة من بطاقته الشخصية، وذلك للتأكد من مبدأ السلامة والخصوصية. قم بشحن الفيزا بمبلغ 100 يال لكي تصبح فيزا بنك الراجحي جاهزة للاستخدام .

مميزات بطاقة فيزا الراجحي

تتميز بطاقة فيزا الراجحي بالعديد من المميزات والتي تجعلها من أحسن البطاقات لدى عدد كبير من العملاء فى المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المميزات :

يستطيع العميل التقديم للحصول على هذه الفيزا عن طريق شبكة الأنترنت، وذلك عبر “خدمة مباشر للأفراد .

تسمح لك فيزا بنك الراجحي أفضل سعر أثناء التحويل عندما يتم استخدامها في عمليات التسوق .

تتميز فيزا بنك الراجحي بكونها لا تضع أي خصومات عندما يتم شراء من خلال عملة مختلفة.

تسمح لصاحب البطاقة أن يحصل على العديد من الخصومات عندما يتسوق في معظم الأماكن.

تتسم بطاقة الراجحي بدعمها من قبل الباي بال، من حيث إرسال المال أو حتى استقباله .

يستطيع صاحب البطاقة شحنها عند التسليم بريال واحد، ثم قوم بعد ذلك بشحن البطاقة بالمبلغ الذي تريده .

الشروط اللازمة للحصول على بطاقة فيزا الراجحي

يجب على من يرغب في استخراج فيزا بنك الراجحي أن يكون يمتلك حساب في مصرف الراجحي، كما أنه يشترط أن يقدم صورة للهوية الوطنية أوتقديم صورة للإقامة للأشخاص الوافدين، و أن يكون سن المتقدم للحصول علي الفيزا لا يقل عن 18 عاما، واشترط أيضا أن يكون لدية حساب إلكتروني علي مصنه وزارة الداخلية في المملكة السعودية .

والجدير بالذكر أن فيزا مصرف الراجحي تعتبر من احدث الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تسهل عمليات الدفع والشراء الإلكتروني للأغراض عبر الأنترنت وأيضاً تستخدم البطاقة في إيداع وادخار الأموال وسحبها في أي وقت .