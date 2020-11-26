باكستان تغلق المدارس بعد ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون، وفقا لوكالة "رويترز" إن قرار إغلاق المدارس اتُخذ بناء على زيادة معدلات حالات الإصابة بالمرض فى البلاد. وسجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة بسبب الوباء، أمس الأربعاء، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس 386198 إصابة حتى الآن و7843 وفاة.

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