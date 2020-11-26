محامي مارادونا يعلن مفاجأة حول سبب وفاته

دعا محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، إلى إجراء تحقيق في وفاة نجم كرة القدم السابق، زاعما أن موكله تم تركه ينتظر لمدة 30 دقيقة من أجل وصول سيارة إسعاف لإنقاذه.

كان الفائز بكأس العالم 1986 يتعافى من جراحة في الدماغ خضع لها في 3 نوفمبر الماضي لعلاج ورم دموي، حيث نجحت العملية، إلا أن مارادونا كان تحت المتابعة الطبية يوميا.

وعلى الرغم من ذلك، قال محامي مارادونا ماتياس مورلا، الذي كان أول من أعلن نبأ وفاته، إن نجم كرة القدم الراحل ظل دون إشراف طبي لمدة نصف يوم.

وقال في بيان على تويتر: "لا يمكن تفسيره" ترك مارادونا بدون متابعة طبية لمدة 12 ساعة"، واصفًا الأمر بـ "الغباء الإجرامي"، وكذلك استغراق وصول سيارة إسعاف إلى مارادونا لأكثر من 30 دقيقة.

وجاء في بيان موريا: "من غير المعقول أن صديقي لم يحظ باهتمام أو سيطرة من العاملين الصحيين لمدة 12 ساعة"، متابعا: "استغرق وصول سيارة الإسعاف أكثر من نصف ساعة، وكان ذلك حماقة إجرامية".

وعن وصف صديقه وموكله مارادونا قال: "كان ابنًا صالحًا، وكان أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ وكان شخصًا أمينًا".

وكشف تقرير أرجنتيني، اليوم، الخميس، عن سبب وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما.

وذكرت قناة " TN" الأرجنتينة، أن دييجو مارادونا توفي، بسبب إصابته بقصور حاد في القلب.

وأضافة القناة، أن مارداونا أصيب بأزمة رئوية حادة بسبب فشل القلب في إزالة السائل من الدورة الدموية بالرئة، أو بسبب ضررا مباشرا في لحمة الرئة.

كانت الرئاسة الأرجنتينية، أصدرت بيانا رسميا، منذ قليل، أكدت فيه وصول جثمان مارداونا إلى القصر الرئاسي في بوينتس إيرس، استعداد لبدء مراسم جنازته.

ويعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ،حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخر وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.