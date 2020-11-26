اليمن: الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة تثبت تبعيتها لإيران

أعرب نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح الأحمر، اليوم الخميس، عن إدانته الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة ، مؤكدا أنها تثبت تبعيتها لإيران.
ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية" قال نائب الرئيس اليمني إن بلاده تقدر دور المملكة العربية السعودية والتحالف في استعادة اليمن.
وأضاف الأحمر أن الميليشيات الحوثية تسعى لتنفيذ مخططاتها التوسعية، مشددا على أن هجمات ميليشيات الحوثي على خطوط الملاحة تثبت تبعيتها لإيران.
وفي وقت سابق، حذر نائب الرئيس اليمني من أن جماعة "أنصار الله" تشكل خطرا متصاعدا يهدد الملاحة الدولية.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن: "مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشكل خطرًا متصاعدًا يهدد الملاحة الدولية".
وأشار إلى أن "العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة عبر نشر الألغام في عرض البحر، وتسيير القوارب المفخخة لاستهداف السفن التجارية والمناطق الساحلية الحيوية".
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