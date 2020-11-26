تركيا تبيع لقطر 10% من أسهم بورصة إسطنبول

وقعت تركيا، اليوم الخميس، اتفاقا مع قطر لبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

ووصل أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم الخميس، في زيارة رسمية إلى تركيا، حيث كان في استقباله الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع "أحوال" التركي المعارض، أن تركيا تلزم قطر بمعاهدات واتفاقيات تعاون في مجالات عدة.

وأشار الموقع إلى أن تركيا حصلت على هبات من قطر بعضها معلن وبعضها سري؛ مضيفا أن أنقرة تستخدم أموالا قطرية في صراعات بسوريا وليبيا والقوقاز.

وأعلن الديوان الأميري القطري أمس الأربعاء أن تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة التركية أنقرة الخميس، ليترأس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وكان السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، قد كشف عن أنه سيتم توقيع أكثر من ثماني اتفاقيات جديدة بين البلدين، خلال الاجتماع.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم عنه القول إن هذه "الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية".