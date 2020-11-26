أمير الكويت فى رسالة للرئيس السيسي: توطيد العلاقات الأخویة التي تجمع البلدین

سلم مبعوث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد، وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، رسالة خطیة منه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذلك وفق ما أعلنه بيان وزارة الخارجية الكويتية.
وذكر بيان وزارة الخارجية الكويتية أن الرسالة تتعلق الرسالة بتوطيد العلاقات الأخویة الراسخة التي تجمع البلدین والشعبین وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد سلم في وقت سابق رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
واستعرض وزير الخارجية وأمير الكويت – خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف، مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب وأوسع، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية.
وطلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها التقدم والأزدهار.
كما التقي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بقصر السيف، في حين يلتقى ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بديوان عام وزارة الخارجية.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، وصل إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام؛ حيث كان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، بالإضافة الى عدد من كبار مسئولي وزارة الخارجية الكويتية.
وأكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن زيارة شكري للكويت تحظى باهتمام كبير من الجانبين، مشيرا إلى أنها تأتى تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان اليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.
وأفاد السفير القونى في تصريحات صحفية أن الزيارة والرسالة التي يحملها الوزير سامح شكرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الأمير نواف الأحمد، ستمثل فرصة طيبة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين.
وتحدث القوني عن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للكويت في سبتمبر ٢٠١٩ وزيارة وزير الخارجية في مارس ٢٠٢٠ .
كما أشار القوني إلى أن زيارة الوزير التي تتضمن لقاءات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، و الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء والشيخ الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية، ستبحث سبل توطيد التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب.
وسيناقش شكري القضايا ذات الإهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية و الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت فى رسالة للرئيس السيسي: توطيد العلاقات الأخویة التي تجمع البلدین على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.