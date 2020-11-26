نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصار 40 عاملا داخل منجم ذهب بعد انهياره في زيمبابوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد راديو "أفريقيا 1"، اليوم الخميس، بحصار 40 عاملا داخل منجم ذهب مهجور بعد انهياره في زيمبابوي.

ونقل عن مسؤول الاتحاد الوطني لعمال المناجم في زيمبابوي"ويلينجتون تاكافاراشا"، قوله إن انهيار المنجم وقع مساء امس الأربعاء في بلدة "بيندورا" الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمالي العاصمة هراري، مضيفًا أن العمال كانوا يعملون داخل منجم "ران جولد" المهجور عندما انهار.

وأشار المسؤول الزيمبابوي، إلى أنه تم انقاذ 6 عمال من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع أن من تم انقاذهم قالوا أن نحو 40 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث.. مؤكدا أن عمليات الانقاذ ما زالت جارية.

وتتمتع زيمبابوي، بوجود العديد من المعادن في باطن أرضها بما في ذلك البلاتين والماس والذهب والفحم والنحاس حيث تعد عمليات التعدين مصدرا رئيسيا للدخل في البلاد لكون الذهب وحده يمثل 60٪ من الصادرات .