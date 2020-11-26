هواوي ميت 40 برو فى السعودية سعر ومواصفات Huawei Mate 40 Pro: قامت شركة هواوي بالأعلان عن هاتفها الجديد من سلسلة ال Mate، والذي تم أصدارة مع عدة هواتف أخري من سلسلة ال Mate، وهى Huawei Mate 40 Pro plus و Huawei Mate 40 Rs و Huawei Mate 40 Pro وهو الهاتف الذي سنتكلم عنة فى موضوعنا هذا، ويُعد هذا الهاتف تطويراً وترقية للأصدار السابق Huawei Mate 30 Pro، حَيثُ أن فى هذا الهاتف تم تغيير نظام التصميم ليكون الأفضل من حيث الشاشة والمعالج والقوة والأداء العالي، فهيا بنا نتعرف علي كافة مواصفات الموبايل وسعرة بالتفصيل. مواصفات موبايل Huawei Mate 40 Pro مواصفات موبايل Huawei Mate 40 Pro يأتي موبايل هواوي ميت 40 برو بمواصفات قوي وهي كالأتي: المعالج: يأتي الموبايل بمعالج من شركة هواوي من نوع Kirin 9000 5G بتكنولوجيا 5 نانو، مع معالج رسومي، من نوع Mali-G78 MP24. الذاكرة: أصدار من الموبايل يأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، والأصدار الثاني يأتي بذاكرة تخزين صلبة بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين أضافية (كارت ميموري) حتي 256 جيجابايت، ويتم وضعة مكان الشريحة الثانية. الكاميرا الأمامية: يأتي الموبايل بكاميرا أمامية مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم الكاميرا التصوير الواسع، والكاميرا الثانية عبارة عن TOF 3D وهى خاصة بعمل العزل والبورترية وال Face Unlock، وتدعم الكاميرات الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل، وتدعم التصوير ال FHD بدقة 1080 بكسل. الكاميرا الخلفية: تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث أن الكاميرا الأولي تأتي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/3.4 وهي كاميرا خاصة بعمل الزوم، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي كاميرا خاصة بالتصوير الواسع، مع فلاش ليد أحادي، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل، وتدعم تصوير ال FHD بدقة 1080 بكسل. الشاشة: تأتي شاشة الموبايل من نوع OLED علي هيئة شكل الثقب بمساحة 6.76 أنش بدقة 1344×2772 بكسل، وتأتي الشاشة بإنحناءات قوية وجميلة فى الأطراف. شبكات الاتصال: يدعم الموبايل تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم شبكات الأتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

يدعم الموبايل تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويدعم شبكات الأتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G. البطارية: يأتي موبايل Huawei Mate 40 Pro ببطارية بسعة 4400 ميللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 وات. الواجهة ونظام التشغيل: يأتي الموبايل بنظام تشغيل من أندرويد اصدار 10 مع واجهة مستخدم من هواوي EMUI 11.

يأتي الموبايل بنظام تشغيل من أندرويد اصدار 10 مع واجهة مستخدم من EMUI 11. ألوان الهاتف: يأتي الموبايل باللون الأبيض واللون الفضي واللون الاسود واللون الأخضر واللون الأصفر. منفذ USB: يأتي الموبايل بمنفذ usb من نوع Type-C ويدعم خاصية OTG.

يأتي الموبايل بمنفذ usb من نوع Type-C ويدعم خاصية OTG. وسائل الحماية والأمان: يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة، كما أنة يدعم خاصية ال Face Unlock وتعمل بالأشعة فوق الحمراء ليعمل بشكل سريع ودقيق فى الأماكن المظلمة.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة، كما أنة يدعم خاصية ال Face Unlock وتعمل بالأشعة فوق الحمراء ليعمل بشكل سريع ودقيق فى الأماكن المظلمة. يدعم الموبايل ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء الأستخدام العام. مكونات علبة موبايل هواوي ميت 40 برو هاتف Huawei Mate 40 Pro. رأس الشاحن بقوة 66 وات. كابل usb من نوع Type c. جراب ظهر شفاف لحماية الهاتف من الصدمات والخدوش. اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق علي الهاتف لحماية الشاشة من الكسر. دبوس معدني. سماعات الأذن. كتيب التعليمات والضمان. سعر موبايل هواوي Mate 40 pro مكونات علبة موبايل هواوي ميت 40 بروسعر موبايل هواوي Mate 40 pro يأتي سعر موبايل هواوي ميت 40 برو فى الخارج للنسخة ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1200 يورو، وأذا تم أحتسابهم بالمصري حوالي 22000 جنية مصري، وسوف يتم إصدار الهاتف فى السوق المصري قريباً. أما سعر جوال هواوي ميت 40 برو فى السعودية يأتي بسعر 4099 ريال سعودي، ومتوفر حالياً فى بعض أسواق مُدن السعودية.

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