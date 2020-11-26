أخبار اليمن : جريح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

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جريح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة

أصيب مواطن اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية بمحافظة صعدة. جريح بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدةأصيب مواطن اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وتضرر ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية الآهلة بالسكان تعرضت أيضاً لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلفت أضرار مادية.

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