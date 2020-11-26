5000 إصابة جديدة بكورونا و67 حالة وفاة فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و67 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكشفت هيئة مراقبة الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن توقعاتها بشأن لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه قد يتم تقديم أول طلب للحصول على اللقاح في غضون أيام؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
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