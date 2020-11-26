رفض البرلمان الأرميني في جلسة استثنائية رفع الأحكام العرفية في البلاد التي كانت سارية منذ ما يقرب من شهرين.

وصوت 56 نائبا ضد مشروع القانون بينما أيده 36، وامتنع عضوان عن التصويت.

في وقت سابق اليوم، اجتمع المشرعون لمناقشة إمكانية رفع الأحكام العرفية، التي تم فرضها في 27 سبتمبر وسط أعمال عدائية نشطة في ناغورنو كاراباخ.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأرمني، عن توقف المعارك في إقليم ناجورني كاراباخ بعد انتشار قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها. وكان الجيش الأرمني قد أكد ضرورة وقف نزيف الدم في إقليم قره باغ، داعيا المجتمع لضبط النفس واستخلاص العبر لبناء "قوات مسلحة أقوى بكثير". وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو. وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. وأشار بوتين إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وأن النازحين سيعودون إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين. وقال بوتين إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وباكو ويريفان سيسمح بتسوية النزاع على أساس عادل وبما يخدم مصالح الشعبين الأذري والأرمني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل | البرلمان الأرميني يرفض رفع الأحكام العرفية في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.