إصابة شرطي بهجوم استهدف دورية أمنية في تونس

شهدت منطقة جبل الجلود في تونس، هجومًا على دورية أمنية ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة.
وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن قوات الأمن في مركز الأمن الوطني بحي النور التابع لمنطقة جبل الجلود تمكنوا، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على ثلاثة مهاجمين شاركوا في عملية هجوم على أعوان دورية تابعة لشرطة المرور ورشقهم بالحجارة.
وأضافت الإذاعة التونسية أن الهجوم أدى إلى تهشيم زجاج السيارة وإصابة أحد أفراد الأمن بأضرار جسدية استوجبت نقله الى المستشفى للخضوع إلى الجراحة.
وتم تقديم الأشخاص الثلاثة لمركز الأمن لمواصلة الأبحاث وبمراجعة النيابة العموميّة وسماع شهود العيان.
ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام التونسية، اعترف الـ 3 أشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، على الهجوم ورشق الشرطة بالحجارة.
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