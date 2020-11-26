أخبار اليمن : الأمم المتحدة: مستمرون في دعم اليمن لمواجهة "الكوليرا"

الأمم المتحدة: مستمرون في دعم اليمن لمواجهة "الكوليرا"
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، استمرارها في دعم اليمن لمواجهة تفشي وباء الكوليرا.
جاء ذلك في تقرير نشره حساب المنظمة الأممية في اليمن، على موقع تويتر. وقال التقرير، إن "منظمة الصحة العالمية مستمرة في دعم السلطات اليمنية لمواجهة تفشي وباء الكوليرا".
وأفاد بـ"تسجيل 53 وفاة، و204 آلاف و291 إصابة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2020".
والكوليرا من الأمراض المعوية المعدية، التي تنتقل إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة بالبكتيريا من مرضى آخرين مصابين بالجرثومة.
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