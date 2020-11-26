أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف عن تفاصيل الطقس للأيام القادمة

فلكي يمني يكشف عن تفاصيل الطقس للأيام القادمةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.

وتوقع الفلكي الشوافي إستمرار بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية لها وكذلك على أجزاء بسيطة من المناطق الساحلية وارخبيل سقطرى.

ودعا الفلكي اليمني الجميع إلى توخي الحذر مما يرافق الأمطار من تدفق للسيول وانخفاض الرؤية الافقية.

واوضح الشوافي بالنسبة لدرجات الحرارة تذبذب بسيط ولكنها تحافظ على مستوى مقارب من التحسن الملحوظ خلال الثلاث الأيام الماضية وبشكل عام تبقى الاجواء باردة نسبيا.

وحذر الفلكي الشوافي المواطنين خصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر من الأجواء الباردة.. مطمئناً المزارعين بعدم حدوث أي تاثير على المزروعات (ضريب).