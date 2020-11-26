أخبار اليمن : لجنة الصياغة المشتركة تواصل اجتماعاتها

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المؤتمر نت - لجنة الصياغة المشتركة تواصل اجتماعاتها
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دوت الخليج -
لجنة الصياغة المشتركة تواصل اجتماعاتها
واصلت لجنة الصياغة المشتركة المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشتركة المكلفة بدراسة الآراء والملاحظات المقدمة في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى اجتماعاتها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول زابية.
كرس الاجتماع لمناقشة مشروع التقرير الذي ستقدمه اللجنة الخاصة المشتركة من مجلسي النواب والشورى، للاجتماع المشترك المزمع عقده في الأيام القادمة، للوقوف أمام تطورات الأخيرة بالمحافظات المحتلة وخاصة بمحافظتي المهرة وسقطرى وما تتعرض له المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي من عبث بالمقدرات وتدمير البيئة وتجريف الأرض والاعتداء على معالم الحدود بالمهرة وكذا الاعتداء على السكان واستحداث المعسكرات.
وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة عبد السلام صالح هشول، أهمية استيعاب كافة الملاحظات والآراء التي وردت في الاجتماع المشترك للمجلسين وكذا المقترحات التي طرحت في اجتماعات اللجنة الخاصة المشتركة وكذا لجنة الصياغة وتضمينها في مشروع تقرير اللجنة ومراجعته ليتسنى تقديمه للاجتماع المشترك بصيغته النهائية.
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