بعد رسالة ماكرون.. فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن أن فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان في 2 ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر، لبحث سبل تقديم مساعدات إنسانية للبنان.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للبنان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في وقت سابق، وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي يستهدف دعم الشعب اللبناني.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم - أن ماكرون شدد في رسالته على أن الأزمة متعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، تستدعي اتخاذ تدابير إصلاحية قوية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، والتي وجّهها ماكرون إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال الرئيس الفرنسي إن الحلول للأزمات اللبنانية معروفة وتتمثل في وجوب المضي قدما في "خريطة الطريق" التي سبق والتزمت بها جميع الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن خريطة الطريق تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، وتطلعات الشعب اللبناني.

وحث ماكرون، الرئيس اللبناني على دعوة كافة القوى السياسية في بلاده أن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني.

وختم رسالته بالقول: "تأكدوا فخامة الرئيس من أن فرنسا تقف اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني".