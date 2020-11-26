قفزة جديدة.. أكثر من 25 ألف حالة إصابة بـ كورونا بإيطاليا في يوم

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت السلطات الإيطالية 822 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما رصدت 29,003 إصابات بالفيروس.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل ارتفاعا في الحصيلة اليومية بالمقارنة بأمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 722 حالة وفاة و25853 إصابة.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و510 آلاف إصابة منذ تفشي الوباء.
كما وصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 52850 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس.
وتعد حصيلة الوفيات في إيطاليا ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.
وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.
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