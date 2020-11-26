تشكيك في نتائج التجارب.. قرار عاجل من أسترازينيكا حول لقاح كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، التي تقوم بتوزيع وتصنيع لقاح أكسفورد ضد كورونا، أن الشركة من المرجح أن تجري تجارب عالمية إضافية على اللقاح لتقييمه.

وقال مسئول الشركة، باسكال سوريوت: "والآن بعدما عرفنا أن فعالية التجربة الأخرى أكثر، نحن بحاجة إلى القيام بتجربة إضافية على اللقاح".

وأضاف: "ربما تكون دراسة على مستوى دولي، لكنها قد تستغرق وقتا أقل بسبب معرفة فعاليتها، لذلك سيكون الاحتياج إلى عدد من المرضى أقل".

وكانت تقارير كشفت عن إجراء تجربتين للقاح عن طريق الصدفة، الأولى حصل فيها المتطوعون على نصف جرعة يليها جرعة كاملة عقب مرور شهر وأثبتت فعاليتها بنسبة 90%، والأخرى كانت الحصول على جرعتين كاملتين وأثبتت فعاليتها بنسبة 62%.

وتسببت هذه النتائج في إثارة شكوك دولية، حول مدى صحة التجارب التي أجرتها أسترازينيكا وأكسفورد على اللقاح، ما تسبب في التشكيك من صحة اللقاح.