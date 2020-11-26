توقيف أفراد بـ الشرطة الفرنسية عقب التعدي على مواطن أسود

قرر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، توقيف عدد من عناصر الشرطة الفرنسية، بسبب اعتدائهم على رجل أسود، واستخدام الغاز المسيل للدموع ضده، دون أي أسباب واضحة.
وقامت الشرطة الفرنسية بعملية اعتقال عنيفة لمنتج موسيقي تم تحديده فقط باسمه الأول، ميشال، في الدائرة 17 بالعاصمة الفرنسية يوم السبت الماضي.
وذكرت وسائل إعلان فرنسية أن أعضاء الشرطة تتبعوا الرجل إلى داخل الاستوديو الخاص به، عقب سيره بدون كمامة في الشارع.
ولكم أعضاء الشرطة الشخص، عدة لكمات بدون أي رحمة، وبعد ذلك غادر الضباط، واستدعوا تعزيزات وألقوا قنبلة غاز مسيل للدموع على الاستوديو لإخراج من بداخله.
وذكرت أن تسعة آخرين كانوا يسجلون الموسيقى في قبو الاستوديو تعرضوا للضرب أيضا.
وتعرض المواطن الفرنسي للإهانة من قبل أفراد الشرطة في القسم، وتم احتجازه لمدة 48 ساعة دون أي وجه حق.
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