تركيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 29 ألفا و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و174 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت أنقرة تبلغ فقط عن الحالات التي يظهر عليها أعراض المرض منذ بداية الصيف ، والتي قال منتقدون إنها تخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض في البلاد.

وصرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، على نحو غير متوقع، خلال مؤتمر صحفي، بأن أنقرة ستبدأ الإعلان عن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا.

وأشار قوجة إلى أنه "تماشيًا مع طلبات موظفينا ، نخطط لإدراج الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها أعراض في الجدول اليومي" ، مضيفًا أن "حوالي 80٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم كانوا بدون أعراض أو أعراض خفيفة".

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لقاح كورونا المحلي الصنع بلغ مرحلة متقدمة، وأن السلطات تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أبريل المقبل على أبعد تقدير.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "نسعى لتقديم لقاح كورونا الذي طورناه للبشرية جمعاء".

وقبل يومين أعلن رئيس جامعة أرجييس التركية مصطفى تشاليش، أن عدد المتطوعين لتجربة لقاح "ERUCOV-VAC" المطور محليا لمكافحة فيروس كورونا بلغ 44 شخصا، مؤكدا عدم ظهور آثار جانبية عليهم.

وكان أردوغان قد أكد في نهاية أكتوبر الماضي أن بلاده تسعى إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا خاص بها وبدء استخدامه خلال الربيع المقبل.