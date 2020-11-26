بعد استقالة كامينجز.. بوريس جونسون يعين رئيسا جديدا للموظفين

أعلن "داونينج ستريت" مقر رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عين دان روزنفيلد في منصب كبير الموظفين.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يأتي تعيين دان روزنفيلد بعد فترة من الاضطرابات داخل مقر الحكومة البريطانية، التي شهدت استقالة كبار مساعدي رئيس الوزراء وهما دومينيك كامينجز ولي كين.

وعمل روزنفيلد سابقًا كموظف مدني بوزارة الخزانة تحت إشراف مستشار حزب العمال أليستير دارلينج وخلفه المحافظ جورج أوزبورن.

ومن المقرر أن يبدأ روزنفيلد العمل في داونينج ستريت بدءًا من 7 ديسمبر المقبل.

وسيظل القائم بأعمال كبير الموظفين الحالي اللورد أودني ليستر في المنصب حتى 1 يناير عندما يتولى روزنفيلد مهام منصبه.

وكان لي كين، مدير الاتصالات وأحد أقرب مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقالته، كما استقال كامينجز من منصبه مع انتهاء فترة بريكست الانتقالية عندما تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة خارج نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي في 1 يناير.