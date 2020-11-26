للجيش والدفاع والاستخبارات .. ترشيحات بايدن تغير وجه السياسة الخارجية لـ أمريكا

على الرغم من الإعلان عن جزء كبير من فرق الأمن القومي والسياسة الخارجية، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الفائز المتوقع حاليًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لم يكشف بعد عن مرشحيه لرئاسة البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية ومع ذلك ، فإن التقارير الإعلامية الأولية حول اختياراته المحتملة تثير بالفعل العديد من الجدل بهذا الشأن.

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مصادر مجهولة أن المرشح الديمقراطي والفائز المتوقع في الانتخابات الرئاسية جو بايدن يفكر في أن اثنين من مسؤولي الأمن القومي السابقين سيكونان الرئيس المستقبلي المحتمل لوكالة المخابرات المركزية، أحدهما هو توم دونيلون مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والآخر هو مايكل موريل، الذي ترأس في الماضي وكالة المخابرات المركزية كمدير بالإنابة وعمل لمدة ثلاث سنوات كنائب لمدير وكالة المخابرات.

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ووفقًا لوسائل الإعلام، يميل الرئيس الديمقراطي الجديد حاليًا نحو ترشيح دونيلون، بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه تعيين موريل معارضة من زملائه الديموقراطيين في الكونجرس، الذين يعتبر بعضهم رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق مدافعًا عن استخدام التعذيب بسبب الملاحظات التي أدليت بها وصفًا للإغراق بالغرق بأنه أمر مقلق، ولكنه أحد أساليب الاستجواب "الأكثر فعالية" . أما منصب مدير وكالة المخابرات المركزية فهو ليس الوحيد الذي ظل شاغرا في إدارة بايدن المتوقعة - فالديمقراطي لم يختار بعد رئيس البنتاجون. وأشارت تقارير إعلامية حتى الآن إلى مرشح رئيسي واحد فقط يفكر فيه بايدن لمنصب نائب وزير الدفاع السابق ميشيل فلورنوي. ومع ذلك، فإن وجهات نظرها بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة قد لا تتماشى مع وجهة نظر المرشح الرئيسي لرئاسة وكالة المخابرات المركزية، دونيلون. وفي حين أن الاثنين مسؤولان عن مجالات مختلفة من الأمن القومي للولايات المتحدة، إلا أنهما لديهما وجهة نظر متشابهة إلى حد ما حول اتجاهه العام. وسجل توم دونيلون التاريخ كواحد من المهندسين المعماريين الرئيسيين لسياسة أوباما الشهيرة "المحور نحو آسيا" ، والتي اقترحت عددًا من التغييرات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن بشكل أساسي لتحويل تركيزها من قضايا الشرق الأوسط إلى الوضع حول الصين. ومن ناحية أخرى، اقترحت السياسة انخراطًا أكبر من جانب واشنطن مع جيران بكين، بما في ذلك التعاون العسكري في شكل تدريبات مشتركة وبناء قواعد عسكرية. واقترحت السياسة - التي تمت صياغتها جزئيًا ودعمها بقوة من قبل دونيلون - تعاونًا أكبر مع الصين نفسها لبناء "علاقة عسكرية صحية ومستقرة وموثوقة".

ومن ناحية أخرى، ركزت فلورنوي دائمًا بشكل كبير على الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لم تتجاهل أبدًا المخاوف المتعلقة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تمامًا. ودعت على وجه التحديد إلى إمداد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بالأسلحة، ودعمت حرب العراق في عام 2003، ودعت إلى زيادة عدد القوات المنتشرة في أفغانستان خلال إدارة أوباما. ويختلف نهجها تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا عن نهج دونيلون، حيث حثت على تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي المحلي وتكثيف عدد المناورات الحربية مع شركاء واشنطن الآسيويين كوسيلة لردع العدوان الصيني المحتمل. وفي ضوء ذلك، يبدو أن آراء فلورنوي أكثر توافقًا مع آراء مرشح آخر تم الإبلاغ عنه لمنصب أعلى في وكالة المخابرات المركزية - مايكل موريل. دعا القائم بأعمال رئيس الوكالة السابق في مقالاته العديدة إلى تحسين القوة العسكرية والاستخبارية للولايات المتحدة من أجل ردع الخصوم في جميع أنحاء العالم. كما أنه ليس غريبًا عن أفكار استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات العالمية ، أي حث الولايات المتحدة على القيام بقصف دقيق لقوات الحكومة السورية ودعم غزو العراق عام 2003 ، على الرغم من الاعتراف بأن ذريعة ذلك لم تكن مدعومة بأدلة كافية.

وأيا كان اختيار بايدن لمجلس وزرائه، فمن المحتمل أن يحتاجوا إلى إيجاد أرضية مشتركة، وإذا فاز بايدن بنجاح في تصويت الهيئة الانتخابية وسط محاولات من قبل الرئيس دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات في عدة ولايات.

وتسعى إدارة الرئيس ترامب للفوز بالأصوات اللازمة للفوز من خلال محاولة الاعتراض على النتائج في المحكمة، مستشهدة بالعديد من الانتهاكات في إجراءات الفرز، فضلًا عن التزوير الذي يُزعم أنه حدث في يوم الانتخابات.