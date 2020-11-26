الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الجوال من خلال تطبيق الراجحي، يتيح لك مصرف الراجحي مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال تطبيق الراجحي للجوال المتاح على متاجر التطبيقات وتستطيع تحميله، حيث يتيح لك هذا البرامج مجموعة من الخدمات المصرفية تستطيع التعرف عليها أو الاستعلام عنها وكذلك التسجيل بها من منزلك من خلال تطبيق الراجحي للجوال، تعرف على هذه الخدمات وعلى طريق الحصول على تطبيق الراجحي.الخدمات المصرفية عبر الجوال
من الخدمات التي يتيحها لكم مصرف الراجحي عبر الجوال خدمات صرف القروض والاشتراك بها والتعرف على الخدمات المصرفية المتاحة ومن بين هذه الخدمات ما يلي:
- تمويل الحسابات والبطاقات المختلفة التي يتيحها المصرف.
- ارسال الأموال إلكترونيا من المنزل والتحكم في عمليات الدفع المختلفة.
- التعرف على المنتجات الجديدة التي يتيحها مصرف الراجحي لعملائه.
يمكنك تحميل تطبيق الراجحي على جهازك والاستفادة من الخدمات التي يقدمها لك، حيث يتاح التطبيق لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة:
- يستطيع مستخدمي الأيفون تحميله من خلال متجر أبل.
- يستطيع مستخدمي الأندرويد تحميل التطبيق أيضاً من خلال متجر جوجل.
تعتبر خدمة مباشر الأفراد من الخدمات البنكية الإلكترونية التي يتيحها لك مصرف الراجحي ويمكنك من خلالها الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية من خلال تطبيق الراجحي، كذلك تتيح لك الخدمة ما يلي:
- إيداع أو الحصول على الأموال من خلال الخدمة إلكترونياً من المنزل.
- كشف حساب لحسابك في مصرف الراجحي من أجل التعرف على أي معلومات.
- تتيح لك الخدمة أيضاً التعرف على القروض والمنتجات المالية الأخرى المتاحة في مصرف الراجحي.
- اختار القرض الذي تجده مناسب بالنسبة لك ويمكنك التسجيل به للحصول عليه إلكترونياً.
- يمكنك الاستفسار عن اي ما يتعلق بحسابك أو البطاقات الائتمانية.
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