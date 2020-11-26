فرنسا تنظم مؤتمرا جديدا لجمع مساعدات للبنان

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، الخميس، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا عبر الفيديو، مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر، لبحث سبل تقديم مساعدات إنسانية للبنان.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للبنان.

وفي وقت سابق، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد فيها "وقوف فرنسا اليوم، كما في كل وقت، إلى جانب لبنان والشعب اللبناني".

وشدد ماكرون، في الرسالة، على أنه "بمقدور اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم أن يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحّة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن. فنحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني".

وعُقد مؤتمر دولي أول لمساعدة لبنان في 9 أغسطس نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وتمكّن من جمع تعهدات بقيمة 250 مليون يورو من المساعدات.

وجاء المؤتمر آنذاك بهدف مواجهة تداعيات الانفجار المهول الذي وقع في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت.