وفد عراقي يزور القاهرة الشهر المقبل ..تفاصيل الزيارة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن وفدا عراقيا سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر في بغداد.

وقال رئيس المجلس التنسيقي العراقي – الاردني – المصري ،وزير التخطيط خالد بتال بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء :" ان الجانب العراقي حريص على المباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين العراقي والمصري وضرورة وضع الخطط الكفيلة للمباشرة بديمومة المشاريع المتوقفة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة ، والتي تخص قطاعات السكن والطرق والجسور والبنى التحتية" ، مطالبًا اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس بان تأخذ دورها في إعداد التوصيات الخاصة بتفعيل مذكرات التفاهم.

واكد المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي:" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يشدد على ضرورة المضي بتفعيل ما تم إنجازه من توقيع مذكرات التفاهم على أرض الواقع في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، فضلًا عن القطاعات الخدمية، مع وضع توقيتات زمنية محددة للشروع بعملية التنفيذ".

واقر المجلس، التوصيات التي خرج بها المجتمعون، ومناقشة مذكرات التفاهم الجديدة التي سوف توقع مع الجانب المصري اثناء الزيارة المرتقبة.

وانطلق الأربعاء 28 أكتوبر، بالعاصمة العراقية بغداد، اجتماعات الخبراء من الجانبين المصري والعراقي، برئاسة طارق الشعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، ووليد حبيب الحلو، وكيل وزارة التجارة العراقية.

وعقدت الجلسة التحضيرية الوزارية 30 اكتوبر برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وعلاء الجابوري، وزير التجارة عن الجانب العراقي، ثم الأعمال الختامية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين انطلقت السبت 31 أكتوبر.

وشارك في الاجتماعات بجانب مسئولي وزارة التعاون الدولي، ممثلين عن وزارات الخارجية، والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي.

كما شاركت وزارات والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات