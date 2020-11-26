إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الخميس، بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بحلول شهر يونيو من العام القادم 2021.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، أن المصلحة الوطنية هي المرجعية الوحيدة للتفاوض بشأن سد النهضة.
وقال البرهان، عقب لقاء جمعه مع ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، ورئيس الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة إن ملف سد النهضة يتعلق بالأمن القومي السوداني.
واستعرض اللقاء التطورات الأخيرة التي شهدها ملف التفاوض وامتناع الوفد السوداني عن حضور الاجتماع الأخير للمفاوضات الثلاثية، وتحديد الخطوات التي سيتخذها السودان لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالي.
وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطني للموقف السوداني باعتبار أن ملف سد النهضة هو ملف يتعلق بالأمن القومي، مطالبا بأن يكون هذا الملف حاضرا وبقوة في اللقاءات والاجتماعات داخليا ومع كافة الأطراف خارجيا بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن التعاون الإيجابي بين السودان ومصر وإثيوبيا.
جدير بالذكر أن السودان أعلن، السبت الماضي، مقاطعته المحادثات الجارية بين دول وادي النيل بشأن سد النهضة، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى لعب دور أكبر في دفع المفاوضات.
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