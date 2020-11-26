نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد.. أبرز قائد بالعالم العربي عام 2019 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار أكثر من 9.7 ملايين شخص حول العالم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كأبرز قائد في العالم العربي للسنة المنقضية 2019.

وتصدر نتائج التصويت الذي طره موقع «روسيا اليوم»، بما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي في التصويت، وجاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المرتبة الثانية بـ ٢.٢ مليون شخص، وبنسبة 15.6%. وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب 9 أيام وانتهى منتصف الليلة قبل الماضية، 13 مليوناً و880968 شخصاً من مختلف دول العالم.