نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. إيطاليا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 822 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي مقابل 722 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 29،003 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة مقابل 25،853 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: أن إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا بلغ 1.510 مليون حالة وإجمالي الوفيات 52،850 حالة.