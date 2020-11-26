تمويل شخصي جديد بدون تحويل الراتب وبراتب 3000 ريال فقط

تمويل بدون تحويل الراتب براتب 3000 ريال فقط تقدمه منصة سلفة الإلكتروني، حيث تقدم منصة سلفة العديد من التمويلات المختلفة التي تناسب جميع فئات المجتمع السعودي وتعتبر بمثابة سلفة مالية تم الحصول عليها من صديق مقرب لك، أو من أحد أفراد عائلتك ويتم تسديدها بالتقسيط شهرياً بجزء صغير من الراتب الشهري دون تحويله له، فقد تقدم منصة سلفة تمويل شخصي الإلكترونية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الي المنصة ويصل الي 5000 ريال، فقد يحتاج الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم الي قرض شخصي بمبلغ بسيط لكي يقضي حاجة له أو طلب من متطلبات الحياة، أو يمكن الحصول علي المبلغ من أجل تسديد ديون متراكمة أو دين جديد، أو غيره من المتطلبات الدنيوية الأخري كالربة في شراء هاتف جديد، أو تصليح سيارة أو يمكن شراء أي أغراض أخري.

تقدم منصة سلفة الإلكترونية فرصة مميزة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية بلا استثناء في حين توافر جميع الشروط والأحكام الموضحة من خلال المقال، وقد تٌقدم المنصة التمويل الشخصي بالاتفاق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبتصريح من مؤسسة النقد العربي السعودية مؤسسة ساما.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال. ألا تقل مدة العمل عن 6 شهور.

يشترط تحضير صورة من بطاقة الهوية الوطنية. نموذج طلب تمويل المرابحة. تحضير جميع الأوراق الشخصية والمستندات الخاصة بوظيفة الشخص المتقدم.

رابط التقديم من أجل الحصول علي التمويل من منصة سلفة

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفةالمستندات المطلوبة من أجل الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب براتب 3 ألالاف ريال فقط لجميع عملاء المنصة من المواطنين السعوديين بعد توافق الشروط والأحكام المحددة من منصة سلفة الإلكترونية، وقد يتمكن الجميع من التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة وقد، وقد يشترط قبل التقديم توافر جميع الشروط المحددة والمستندات والأوراق الشخصية المطلوبة كبطاقة الهوية الوطنية وأيضاً نموذج من تمويل المرابحة.