تمويل الشباب يصل الي 60000 ألف ريال بتسهيلات ميسرة

يقدم بنك التنمية ألاجتماعية تمويلات وقروض عديدة تخدم كثير من المواطنين السعوديين، فمن ضمن التمويلات التي يقدمها البنك تمويل الزواج للشباب المقبل علي الزواج ويقدم لهم تسهيلات في سداد الأقساط، واستثني من زلك الزوج الذي توفت زوجته فلا بد أن يكون الزواج للمرة الأولي ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول علي تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعي

يقدم بنك التنمية الاجتماعي كثير من التمويلات الشخصية التي تفيد كثير من المواطنين السعوديين، فهو يقوم بتقديم تمويلات للشباب ويسمي تمويل الزواج ويصل التمويل كحد أقصي الي 60 ألف ريال سعودي، فأن البنك يمنح العملاء فترة سداد طويلة وميسرة ، فأذا طلب العميل تمويل شخصي بقيمة 60 ألف ريال سعودي يقوم بسداد الأقساط بالطريقة التي يحددها البنك وتكون باتفاق مسبق مع العميل وهي 1000 ريال سعودي شهريا، أما إذا طلب العميل تمويل بقيمة 18 ألف ريال سعودي يقدم البنك أقساط شهرية بقيمة 300 ريال سعودي فقط، ومن خلال موقعنا الثقافي نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل الزواج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية .

عمر العميل الطالب للتمويل لا يزيد عن 70 عاماً. الراتب الشهري للعميل لا يتخطى عن 12.500 ريال سعودي. يشترط علي العميل أن يقدم عقد الزواج عند التقديم لطلب التمويل من بنك التنمية ألاجتماعية. عند طلب العميل التمويل من البنك فلا يجب أن يكون قد مضي علي عقد الزواج أكثر من سنتين من السنه الهجرية. يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية. أن يقدم الزوج أصل تموزج 105 إلكترونياً. أن يقدم الزوج سجل الأسرة ولا بد أن يضاف إليه الزوجة.

قم بالدخول علي الرابط الرسمي الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية وقم بتسجيل الهوية الشخصية والتاريخ.

إملاء كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وقم بإرسالها.

قم بإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك والبنك يقوم بتحديد الموعد.

يقوم موظفي البنك بدراسة الأوراق والمستندات بشكل دقيق والتأكد من صحتها.

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات من قبل موظفي البنك تتم الموافقة فورية ويتم تحويل التمويل علي الحساب الخاص بالعميل.

كيفية الحصول علي تمويل الزواج المقدم من بنك التنمية ألاجتماعية