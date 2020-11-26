الفايز : الأردني لا يشهر السلاح ضد الدولة.. والعشيرة أهم مكون للمجتمع

دوت الخليج :- قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز أن الهجمة التي شنت على العشيرة الأردنية مرفوضة جملة وتفصيلا وأن العشيرة هي أهم مكون للمجتمع الأردني وخرّجت قيادات سياسية واقتصادية وعسكرية للأردن ومن خالف القانون لا يمثلون روح العشيرة الأردنية.

واستشهد بقول المرحوم الحسين " أنا عشائري أنا ابن قبيلة قريش" وأضاف أن جلالة الملك عبد الله الثاني هو راعي الهدلة بالنسبة للأردنيين.

السلاح وترخيصه

وأضاف الفايز في لقاء تلفزيوني أنه لا يوجد بيت اردني لا يوجد فيه سلاح وكل اردني يتباهى بسلاحه والحل الوحيد ان يرخص هذا السلاح .

وأكد الفايز على انه ضد ان يسحب السلاح وأن الأردني لم ولن يسحب يوما سلاحه ضد الحكومة الأردنية ، وشدد الفايز على ضرورة تغليظ العقوبات على حمل السلاح وإطلاق العيارات النارية بحيث تكون رادع قوي مناشداً الأردنيين أن لا يخبئوا سلاحهم في حال تم الترخيص فهو جزء من تاريخنا وموروثنا.

وأضاف أن عملية تهريب السلاح من الصعب ان يسيطر عليها ولكن يجب علينا ان نكافحه وهنالك فوضى في سوق السلاح.

الأردن وأمريكا

وأكد الفايز على ان الأردن مقدر ومحترم في كل انحاء العالم وهو مهم للغرب والشرق وهو حجر زاوية الاستقرار في المنطقة ومن يعتقد أن الأردن فقد دوره الاستراتيجي فهو واهم مؤكداً أن الجوائز التي حصل عليها جلالة الملك لم يحصل عليها اي رئيس إقليمي أو دولي .

وأضاف الفايز : علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية لن تتغير بتغيير رئيس الولايات المتحدة ولكن قد يكون الاختلاف الوحيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بتغيير خطط كوشنر وأعتقد أنه سيكون هنالك تغيير للأفضل وكما ان الرئيس بايدن صديق لجلالة الملك وانا متأكد انه سيستمع لنصيحة جلالة الملك في زيارته القادمة في الشهر الرابع من السنة القادمة.

وطمأن الشعب الأردني ان الأردن بخير مستذكراً مقولة الشهيد وصفي التل "الأردن ولد في النار ولكنه لا لن يحترق الأردن وجد ليبقى" .

الزراعة الأردنية

وأكد رئيس مجلس الاعيان على ان الأردن غني بالزراعة ولكن لم يستغل كل المناطق بشكل جيد حيث يوجد اربع مناطق زراعية لها افضلية الإنتاج الزراعي منها حوض الديسي والشفا والاغوار ووادي عربة وحيث يجب استغلالها بزراعات غير تقليدية ومطلوبة عالميا مؤكداً ان هذا المشروع يجب ان يكون مشروع وطن وليس مشروع فردي.

وأضاف ان 85% من أراضي المملكة هي ملك للدولة الأردنية حيث أكد ان لديه دراسات تشير الى وجود 50 مليون دونم صالحة للزراعة خلافاً لما قاله وزير الزراعة وهي 25 مليون دونم صالح للزراعة .

الصناعة الأردنية

وقال الفايز ان لدى الأردن صناعات دوائية متقدمة ولكن يجب ان نطورها وبالإضافة الى ان المادة الرئيسية التي نصدرها هي الألبسة ويجب علينا ان نصدر منتجات أخرى .

وحول موضوع سعر الطاقة قال انه من اللازم على مصانعنا ان تجد حلول لسعر الطاقة المرتفع كأن تستخدم الطاقة البديلة لكي نخفض سعر الإنتاج.

الفايز ومجلس النواب

وتطرق الفايز الى بعض النصائح التي قدمها الى مجلس النواب مستنداً الى الأوراق النقاشية السبع لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وختم كلامه بتحية لجلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية و"الأردن ولد ليبقى".