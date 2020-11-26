أخبار اليمن : طبيب يكشف عن أعراض مبهمة لكورونا

طبيب يكشف عن أعراض مبهمة لكورونا
لفت فلاديسلاف محمد علي، المدير الطبي لمؤسسة "SberZdorovye" الروسية العلاجية في تصريح صحفي، إلى إن الشخص المصاب بفيروس كورونا قد يحس بأعراض مبهمة للمرض.
وعن ذلك، ذكر الطبيب المختص على سبيل المثال، الشعور بألم في الظهر والعضلات. وفقا لروسيا اليوم.
وقال الطبيب محمد علي بهذا الشأن: "في كثير من الأحيان، تصبح آلام الظهر والعضلات من الأعراض التي قد لا يربطها الشخص بعدوى فيروس كورونا".
وأشار الطبيب كذلك إلى أن حساسية الجلد يمكن أن تكون مظهرا آخر من مظاهر "كوفيد – 19"، لكنه شدد على أن كلا العارضين لا يشيران بالضرورة إلى الإصابة بكورونا، وقد يكونا علامتين لأمراض فيروسية أخرى.
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