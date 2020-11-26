السعودية تطلق منظمة للتعاون الرقمي مع دول من الشرق الأوسط

قال بيان من وزارة الاتصالات السعودية، الخميس، إن السعودية وباكستان وعددا من دول الشرق الأوسط أطلقوا منظمة جديدة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وتضم منظمة التعاون الرقمي أيضا البحرين والأردن والكويت، حسب ما أفاده البيان.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة من حيث المبدأ على إعلان الميثاق بالانضمام لمنظمة التحول الرقمي وتوقيع الميثاق.

وقال المجلس في بيان له أنه استعرض دعوة المملكة العربية السعودية للانضمام لمنظمة التحول الرقمي التي تهدف إلى الرفاهية والاستقرار الجماعي ونمو الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي، من خلال توحيد وتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، متماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وأهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة الفتوى والتشريع باستكمال الإجراءات القانونية وتحديد الأداة القانونية اللازمة وفقا للمادة (70) من الدستور.