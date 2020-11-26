باكستان تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي السعودية

انضمت باكستان كعضو مؤسس إلى منظمة التعاون الرقمي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال حدث افتراضي استضافه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحه.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الخميس، أن من بين الدول الأخرى التي دُعِيَت للانضمام كأعضاء مؤسسين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت والأردن، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وثمن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي شارك في الحدث عبر رابط الفيديو المبادرة بعيدة النظر من قبل المملكة.

وأكد أن المنظمة ستساعد في سد المتطلبات المتزايدة من التعاون الدولي في المجال الرقمي، وأن المنظمة ستقدم منصة لتعزيز أجندة الرقمية الدولية في مجالات العلوم والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والزراعة والأمن.