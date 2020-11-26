عاجل | أذربيجان تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على اعتراف باريس باستقلال كاراباخ

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، سفير فرنسا في باكو وسلمته مذكرة احتجاج على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن الاعتراف باستقلال منطقة ناجورنو كاراباخ، والذي تم التصويت عليه بالإجماع تقريبًا يوم الأربعاء، بحسب ممثلة الوزارة ليلى عبد اللهيفا.

وأقر المشرعون في مجلس الشيوخ وثيقة يوم الأربعاء تدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف باستقلال منطقة جنوب القوقاز المحاصرة - وهي أرض رمزية لكل من أذربيجان وأرمينيا - بأغلبية 305-1. القرار غير ملزم.

وحث قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حكومة باريس على الاعتراف رسميًا باستقلال جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها، منطقة جنوب القوقاز التي يهيمن عليها الأرمن والمتنازع عليها بين باكو ويريفان.

وسرعان ما تدخلت الحكومة الأذربيجانية في الأمر، حيث انتقدت القرار إلى جانب تركيا ووصفته بأنه "قطعة ورق عادية".

وحدث تطور جديد في الصراع الإقليمي، الذي يعود تاريخه إلى أواخر الثمانينيات، في 27 سبتمبر 2020 ، عندما اشتدت التوترات على طول خط التماس في منطقة ناغورنو كاراباخ ، وتحولت إلى مواجهة عسكرية قاتلة ، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر لبدء الهجمات.