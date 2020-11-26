كريس ويتي يسقط وعد بوريس للبريطانيين .. لا "هروب" من إجراءات كورونا المشددة

توسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة للبريطانيين للانضمام إلى Tiers - او الاجراءات والقواعد التي اعلنها للاغلاق بسبب كورونا - مؤخرا والتي تصر أنه حال الالتزام بتلك القواعد المشددة فإنه حتما سيكون هناك طريق "هروب" من أي أزمة حال تفشي الوباء بمستويات أعلى - وهو الامر الذي كشف نقيضه مدير الفريق الطبي المتخصص البروفيسور كريس ويتي.

وأعلنت الحكومة عن المستويات التي سيتم وضعها في كل منطقة في إنجلترا عند انتهاء الإغلاق الوطني الأسبوع المقبل. وسيتم تقسيم الدولة إلى ثلاثة مستويات، مع ضرورة إغلاق الشركات العاملة في المستوى الثالث ما لم تكن تعمل كوجبات جاهزة، ويمكن العثور على القائمة الكاملة لمناطق المستوى أدناه. ويمكن فتح الحانات والبارات التي يمكن أن تعمل كمطعم وتقدم وجبات كبيرة في المستوى الثاني. ستحصل أماكن العمل في المستويين الأول والثاني على ساعة إضافية من التداول، حيث يتم استدعاء الطلبات الأخيرة في الساعة 10 مساءً وتغلق الأبواب في الساعة 11 مساءً. وستتطلب اللوائح من الحكومة مراجعة المخصصات كل 14 يومًا ، على أن تكتمل المراجعة الأولى بحلول نهاية 16 ديسمبر. ضمن المستوى الأول، يُطلب من شركات الضيافة التي تبيع الطعام أو الشراب للاستهلاك في مبانيها تقديم خدمة المائدة فقط، والإغلاق بين الساعة 11 مساءً و 5 صباحًا والتوقف عن تلقي الطلبات بعد الساعة 10 مساءً. ويمكن للحانات والبارات التي تبيع الطعام والشراب للاستهلاك خارج المبنى الاستمرار في القيام بذلك بعد الساعة 10 مساءً، طالما أن ذلك يتم من خلال خدمة التوصيل أو النقر والاستلام أو التنقل بالسيارة. ويجب على العملاء عدم الاختلاط الاجتماعي في مجموعات أكبر من ستة أشخاص ، في الداخل أو في الهواء الطلق. اقرأ ايضا

وبالنسبة للمستوى الثاني، وتنطبق نفس القواعد، ولكن يجب على العملاء عدم الاختلاط مع أي شخص لا يعيشون معه (أو ليس في فقاعة الدعم الخاصة بهم) في أي مكان داخلي. وفي المستوى الثالث، يجب إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم ، لكن يُسمح لهم بمواصلة المبيعات عن طريق خدمات الوجبات الجاهزة أو خدمات النقر والتجميع أو النقل بالسيارة أو التوصيل.

وفي مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، أصر رئيس الوزراء على أن النظام سيكون أقل "تدخلًا" من الإغلاق الشامل الذي من المقرر تطبيقه اعتبارًا من 2 ديسمبر.

وشدد على وجود آلية للمناطق التي تنجح في خفض معدلات الإصابة بها لتخفيف القيود.

وقال جونسون: "مستواك ليس مصيرك، كل منطقة لديها وسيلة للهروب".

ومع ذلك، فإن البروفيسور ويتي اخترع على الفور نغمة مختلفة تمامًا، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضئيلة لأي شخص ينزل إلى المستوى 1 لأن القيود متساهلة للغاية بحيث لا محالة ارتفاع الحالات.

وقال إنه من الممكن فقط للأماكن التي لديها حاليًا معدلات منخفضة للغاية من الحالات.

وأضاف البروفيسور ويتي أيضًا إن التعديلات على المستويات ستكون هبوطية "بشكل أساسي" فقط.

مستغلًا التناقض، غرد مارك هاربر النائب عن حزب المحافظين: "هذا يشير إلى أنك إذا كنت في المستوى 2 ، فهذا هو مصيرك - على الأقل حتى الربيع".

وبموجب المخصصات المعلنة اليوم، سيخضع 700000 شخص فقط - أي واحد في المائة من السكان - لأدنى درجة من القيود.

وقبل 5 نوفمبر كان هناك 29 مليون في الطبقة الدنيا.

وفي الوقت نفسه، سيكون حوالي 55 مليون شخص في أصعب مستويين بعد انتهاء الإغلاق الوطني الشامل في 2 ديسمبر.

ولقد أثارت تلك الاجراءات رد فعل عنيفًا كبيرًا، مع الغضب من عدم وجود عتبات ثابتة لدخول ومغادرة Tiers، والعديد من النواب المحليين في المناطق منخفضة العدوى غاضبون من التكتل مع النقاط الساخنة القريبة.

ونشرت الحكومة شرحًا سرديًا لسبب دخول كل منطقة إلى كل مستوى، لكنها رفضت اي دعوات اخرى لايجاد بدائل.

وهدد عدد كبير من كبار حزب المحافظين بالتمرد حسب تصويت حاد على الخطط الأسبوع المقبل.

وطالب وزير الصحة في الظل في حزب العمال، جون أشوورث، الحكومة بنشر "بطاقة قياس أداء" توضح بالضبط كيفية قياس كل منطقة.

وقال كارل هينجان من جامعة أكسفورد، الأستاذ في الطب المسند بالأدلة وعالم الأوبئة ، لـ ديلي ميل، إنه بدون ``معايير واضحة وموضوعية'' ، وسيكون الناس مرتبكين ويقل احتمال أن يتصرفوا بالطريقة التي تريدها الحكومة.

واضطر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على الفور إلى تقديم تنازل يقضي بمراجعة المخصصات أسبوعيًا بعد 16 ديسمبر بدلًا من أسبوعين كما كان متوقعًا.

وفي غضون ذلك، أصر داونينج ستريت على أن تقييمات الأثر الاقتصادي ستُنشر قبل أن يصدر مجلس العموم حكمه.

وعلى الرغم من أن لندن وليفربول تم تجنيبهما من أقسى المستويات 3، إلا أنه سيتم إحضارها إلى مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك الجزء الأكبر من الشمال، وجزء كبير من ميدلاندز ، وكل من كينت ، وبريستول - وضع كرة هدم في الحانات والمطاعم و الأندية الآن تضطر للإغلاق باستثناء الوجبات الجاهزة.

ونتيجة لذلك، سيتم منع معظم إنجلترا من الاختلاط بالداخل مع أسر أخرى، باستثناء خمسة أيام خلال عيد الميلاد، ولن تتمكن الحانات في المستوى 2 من تقديم الكحول إلا مع وجبات "كبيرة".

ومن غير المرجح أن يعارض حزب العمل هذه الإجراءات ، مما يعني أنها ستمر على نحو شبه مؤكد - لكن تمردًا كبيرًا سيكون ضربة كبيرة أخرى لسلطة جونسون.