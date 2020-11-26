المستوى 3 أو 2 يعني حريات أقل.. انجلترا تعلن عن مناطق تطبيق مستويات الإغلاق

أعلنت الحكومة البريطانية عن المستويات التي سيتم وضعها في كل منطقة في إنجلترا عند انتهاء الإغلاق الوطني الأسبوع المقبل.
وسيتم تقسيم الدولة إلى ثلاثة مستويات ، مع ضرورة إغلاق الشركات العاملة في المستوى الثالث ما لم تكن تعمل كوجبات جاهزة، ويمكن العثور على القائمة الكاملة لمناطق المستوى أدناه.
ويمكن فتح الحانات والبارات التي يمكن أن تعمل كمطعم وتقدم وجبات كبيرة في المستوى الثاني، وستحصل أماكن العمل في المستويين الأول والثاني على ساعة إضافية من التداول ، حيث يتم استدعاء الطلبات الأخيرة في الساعة 10 مساءً وتغلق الأبواب في الساعة 11 مساءً.
وستتطلب اللوائح من الحكومة مراجعة المخصصات كل 14 يومًا ، على أن تكتمل المراجعة الأولى بحلول نهاية 16 ديسمبر.
ضمن المستوى الأول ، يُطلب من شركات الضيافة التي تبيع الطعام أو الشراب للاستهلاك في مبانيها تقديم خدمة المائدة فقط ، والإغلاق بين الساعة 11 مساءً و 5 صباحًا والتوقف عن تلقي الطلبات بعد الساعة 10 مساءً. يمكن للحانات والبارات التي تبيع الطعام والشراب للاستهلاك خارج المبنى الاستمرار في القيام بذلك بعد الساعة 10 مساءً ، طالما أن ذلك يتم من خلال خدمة التوصيل أو النقر والاستلام أو التنقل بالسيارة. يجب على العملاء عدم الاختلاط الاجتماعي في مجموعات أكبر من ستة أشخاص ، في الداخل أو في الهواء الطلق.
وبالنسبة للمستوى الثاني ، تنطبق نفس القواعد ، ولكن يجب على العملاء عدم الاختلاط مع أي شخص لا يعيشون معه (أو ليس في فقاعة الدعم الخاصة بهم) في أي مكان داخلي.
وفي المستوى الثالث، يجب إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم ، لكن يُسمح لهم بمواصلة المبيعات عن طريق خدمات الوجبات الجاهزة أو خدمات النقر والتجميع أو النقل بالسيارة أو التوصيل.
ويشمل المستوى الأول، الجنوب الشرقي للمملكة المتحدة، وجزيرة وايت، جنوب غرب، كورنوال، جزر سيلي،
المستوى الثاني يشمل الشمال الغربي، كمبريا، ومنطقة مدينة ليفربول، وارينجتون وتشيشير، ويوركشاير، يورك، شمال يوركشاير، وست ميدلاندز، ورسيستيرشاير، هيريفوردشاير، شروبشاير، وتيلفورد وريكين، شرق ميدلاندز، وروتلاند، ونورثهامبتونشاير، شرق انجلترا، سوفولك، وهيرتفوردشاير، كامبريدجشير، بما في ذلك بيتربورو، ونورفولك، وإسكس، وثوروك وساوثيند أون سي، وبيدفوردشير وميلتون كينز، ولندن
وجميع الأحياء الـ 32 بالإضافة إلى مدينة لندن، والجنوب الشرقي، وشرق ساسكس، وغرب ساسكس، وبرايتون وهوف، ساري، ووكينغهام، غابة براكنيل، ووندسور ومايدنهيد، غرب بيركشاير، هامبشاير (باستثناء جزيرة وايت) وبورتسموث وساوثامبتون، باكينجهامشير، أوكسفوردشاير، ساوث ويست، وجنوب سومرست ، وسومرست ويست وتونتون، ومنديب وسيدجمور، وباث، وشمال شرق سومرست، ودورست، وبورنماوث، وكرايستشيرش، وبول، وجلوسيسترشاير، وويلتشير وسويندون، وديفون
ويشمل المستوى الثالث، الشمال الشرقي من المملكة، وهارتلبول، وميدلزبره، وستوكتون أون تيز، وريدكار وكليفلاند، ودارلينجتون، وسندرلاند، وجنوب تينيسايد، وجيتسهيد، ونيوكاسل أبون تاين، وشمال تينيسايد، ومقاطعة دورهام، ونورثمبرلاند، والشمال الغربي، ومانشستر الكبرى، ولانكشاير،و بلاكبول، وبلاكبيرن مع داروين، ويوركشاير وهامبر، وغرب يوركشاير، وجنوب يوركشاير، ووست ميدلاندز، وبرمنجهام وبلاك كونتري، ستافوردشاير وستوك أون ترينت، وارويكشاير وكوفنتري وسوليهول، وشرق ميدلاندز، وديربي وديربيشاير، نوتنجهام ونوتينجمشير، وليستر وليسترشاير، لينكولنشاير، والجنوب الشرقي، وكينت وميدواي، بريستول، وجنوب جلوسيسترشاير، وشمال سومرست
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستوى 3 أو 2 يعني حريات أقل.. انجلترا تعلن عن مناطق تطبيق مستويات الإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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