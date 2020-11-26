ترامب مجدداً: هذه انتخابات مزورة بنسبة 100%قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الانتخابات الأمريكية "مزورة" بنسبة 100%.

وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" فقد نشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: إن "حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمر مستبعد تماما".

وشكك ترامب في حصول منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن، على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددًا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.. قائلاً: "شاهدت للتو جدولة التصويت.. لا يمكن أن يكون بايدن حصل على 80 مليون صوت!!! كانت هذه انتخابات مزورة بنسبة 100%".

وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

يذكر أن ترامب أكد مرارا وتكراراً، أنه فاز في الانتخابات، لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

وبدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية.. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

وبحسب تقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوط من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.