حصيلة قياسية لوفيات كورونا فى تركيا .. و29 ألف إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29.132 حالة إصابة جديدة بكورونا، بما فى ذلك الحالات التى لم تظهر عليها أعراض، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالى للإصابات فى تركيا بلغ 474.606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالى جراء المرض 13.014، منذ تفشى الوباء بالبلاد.