إصابة الأمير السويدى كارل فيليب وزوجته صوفيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصر فى بيان أن الأمير كارل "41 عاما"، وزوجته الأميرة صوفيا "35 عاما"، يعانيان من أعراض إنفلونزا خفيفة وأنهما بحالة جيدة. وكارل فيليب هو الرابع فى ترتيب ولاية العرش بالسويد، وتزوج الأميرة صوفيا دوقة فارملاند عام 2015 ولديهما طفلان، ودخلا هما أيضا فى عزل صحى. وأوضح القصر الملكى السويدى أنه المقرر أن يخضع كلّ من الملك والملكة ووريثة العرش الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل لفحص تشخيص، على سبيل الاحتياط، وفق المصدر عينه.

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