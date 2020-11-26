الاتحاد الأوروبى : لدينا معلومات عن تنفيذ إجراءات استهداف عرقى فى إثيوبيا

وقال بوريل فى خطاب ألقاه ممثل نيابة عنه أمام البرلمان الأوروبى، اليوم الخميس: "ننتظر من حكومة إثيوبيا إظهار ضبط النفس وتجنب التصعيد، وألا تطبق إجراءات أو تمارس عنفا موجها حسب العرق، فتلك مسألة حساسة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبى".
وطالب رئيس الوزراء الإثيوبى، بالوفاء بتعهده بالتمييز بين شعب تيجراى والجبهة الشعبية، مضيفا: "لدينا رغم ذلك تقارير حول تنفيذ إجراءات شاملة على أساس عرقى".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد على، اليوم الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من عملية عسكرية أطلقها أوائل الشهر الجارى ضد مسلحى جبهة تحرير شعب تيجراى، والتى تتهمها أديس أبابا بشن هجمات ضد القوات الحكومية.
وصدرت دعوات دولية لتجنيب المدنيين ويلات المواجهة مع نزوح عشرات الآلاف منهم إلى السودان.
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