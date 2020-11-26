بعد العفو عن فلين.. هذه الشخصيات مرجح أن يرأف بهم ترامب

وسط احتجاج واسع النطاق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب عفوًا كاملًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي اتُهم بالإدلاء بـ "تصريحات كاذبة ومزورة" لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن طبيعة الاتصالات بين حملة ترامب والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك وسط وبعد الحملة الانتخابية لعام 2016.

وأثار العفو رد فعل عنيفا من الحزب الديمقراطي، حيث وصف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، عفو فلين بأنه "غير مستحق"، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن تصرفات ترامب كانت "عملًا من أعمال الفساد الخطيرة وإساءة للمعاملة الصارخة.

فيما ذكر الدبلوماسي الأمريكي مايكل سبرينجمان إن الأسباب الحقيقية لغضب الديمقراطيين من العفو عديدة، قائلًا إنها طريقة أخرى للاستمرار في شيطنة ترامب، وإخفاء أو توجيه الانتباه بشكل خاطئ بعيدًا عن تعنت الديمقراطيين وعدم قدرتهم على إصدار تشريعات مفيدة ومفيدة خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة تلك المتعلقة بالوباء، كما أنه يلقي عباءة على السياسات الفاشلة لأوباما وكلينتون.

وفور إعلان نبأ العفو، تصاعدت التكهنات حول من قد يكون الشخص التالي الذي من المقرر أن يحصل على العفو من الرئيس ترامب الذي خسر الانتخابات الأمريكية أمام الديمقراطي جو بايدن، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال ريك جيتس، نائب رئيس حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس "يعرف مدى معاناة من عملوا معه، وآمل أن يأخذ ذلك في الاعتبار إذا منح أي عفو ومتى".

ويعد جيتس أحد مساعدي ترامب الذين أدينوا بموجب تحقيق المستشار الخاص السابق روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات، حيث حُكم عليه بالسجن 45 يومًا.

وأضاف جيتس أن الدافع وراء انتقاد مولر في كتاب حديث له ليس السعي للحصول على عفو؛ بل كان لفضح الحقيقة حول التحقيق الروسي.

وخفف ترامب بالفعل حكما بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات على مستشاره السابق وصديقه روجر ستون، بتهمة الكذب على الكونجرس وعرقلة وصول الشهود والتأثير عليهم، وأدان ديمقراطيون بارزون قراره وقتها.

كما أصدر ترامب عفوا عن حلفاء من بينهم المسؤول السابق بالشرطة جو أربايو وقائد شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك، ويعتقد المراقبون أنه ربما يحاول الرئيس المنتهية ولايته العفو عن نفسه.

ومع ذلك ، ليس من الواضح أن مثل هذه الخطوة ستكون ممكنة، وإذا كانت كذلك، فلن تنطبق على القضايا على مستوى الولاية، مثل تلك الموجودة في نيويورك بشأن القضايا الضريبية وتمويل الحملات.

وذكرت صحيفة "تايمز" أيضًا أن جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، يقود فريقًا "مخصصًا" يهدف إلى الإعلان عما يصل إلى مئات من عمليات تخفيف العقوبة للمذنبين المسجونين بسبب جرائم تشمل المخدرات والاحتيال عبر البريد وغسل الأموال.

وأوضحت أن معظم قرارات العفو هذه ستصبح أقل إثارة للجدل من تلك التي حدثت إلى فلين. ومع ذلك، من بين أولئك الذين يناضلون من أجل العفو جوزيف مالدونادو باساج، حارس الحديقة المدان والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا لمحاولته استئجار قاتل محترف لقتل منافس.